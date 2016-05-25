Мінфін формує повний реєстр одержувачів субсидій на оплату компослуг

Міністерство фінансів України до серпня 2016 року має намір сформувати повний реєстр одержувачів субсидій на оплату послуг житлово-комунального господарства для проведення ефективної верифікації субсидіантів, повідомив в ході панельної дискусії щодо удосконалення системи отримання субсидій населенням заступник міністра фінансів Роман Качур.

"За два місяці у нас буде реєстру одержувачів субсидій", - сказав Качур.

У свою чергу голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначив у ході дискусії, що такий реєстр має публікуватися публічно, щоб громадськість могла оперативно перевіряти справедливість призначення субсидій.

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"Рішення має дві сторони: з одного боку, це персональні дані, з іншого – це елемент контролю за фактичними витратами бюджетних коштів. Є вимоги, що держкомпанії мають публікувати все, що витрачають. Такий же принцип може бути реалізований і тут. Якщо людина отримує субсидію, про це має знати громадськість", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні уповноважив "Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп'ютерних технологій" при Міністерстві фінансів адмініструвати єдину систему електронних даних громадян для верифікації соцвиплат, яку було створено для перевірки даних про призначенні, нарахуванні та здійсненні виплат пенсій, допомог, пільг та субсидій.

На субсидії 2016 року з державного бюджету буде виділено в загальній складності понад 40 мільярдів гривень.