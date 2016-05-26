Держенергоефективності: Україні необхідно $45 мільярдів для теплової модернізації всіх будинків

Вартість теплової модернізації усіх багатоквартирних і приватних будинків в Україні становить близько 45 млрд дол. Про це повідомив голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук під час прес-конференції на тему «Скорочення споживання газу населенням. Допомога уряду при утепленні і підготовці до опалювального сезону 2016-2017 років».

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«На сьогодні, щоб тепломодернізувати всі наявні в Україні 80 тис. багатоквартирних будинків і 6,5 млн приватних домогосподарств, необхідно близько 45 млрд дол.», - сказав Савчук.

Також голова Держенергоефективності додав, що за останні два роки, за його оцінками, 130 тис. домогосподарств скористалися програмою «теплих» кредитів.

«На сьогодні програмою «теплих» кредитів скористалися 130 тис. домогосподарств. При цьому 80% загальної кількості домогосподарств тільки почали замислюватися про утеплення у минулому і позаминулому роках», - додав Савчук.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн.

Фінансування програми здійснюють три державних банки: «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «Укргазбанк», а також, за словами Савчука, до програми приєдналися такі приватні банки, як «УкрСиббанк», «ОТП Банк» та «Мегабанк». У квітні 2016 року банки видали населенню на енергоефективні заходи кредити на суму 212 млн грн, що у 20 разів більше, ніж роком раніше.