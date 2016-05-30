Мер Лондона хоче обмежити купівлю нерухомості іноземцями

22:33, 30 травня 2016
Нерухомість
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Садік Хан впевнений, що Лондон не повинен бути світовою столицею для вкладень у нерухомість. Набагато важливіше забезпечити жителів міста доступним житлом.

REUTERS

Новоспечений мер британської столиці Садік Хан з перших днів заявив про свій намір зробити все можливе для запобігання житловій кризі в місті, пише Prian.ru з посиланням на Evening Standard.

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Хан заявив, що введе нові правила, що обмежують продаж житла в Лондоні іноземним інвесторам, які не збираються постійно в ньому проживати.

Градоначальник збирається скоординувати систему так, що місцеві покупці будуть дізнаватися про продаж нерухомості ще до завершення будівництва. А в перші шість місяців після здачі об'єкта вони будуть мати пріоритетне право на його придбання.

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В одному зі своїх виступів на британському телебаченні мер зазначив, що будинки в Лондоні – це не золоті злитки для інвесторів, а житло для лондонців.

При цьому Хан зазначив, що не має нічого проти будівництва елітної нерухомості, якою найчастіше цікавляться зарубіжні заможні покупці.

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