Українці в травні взяли "теплих кредитів" майже на 300 мільйонів

Українці в травні 2016 року оформили 17 522 кредиту на енергоефективні заходи на загальну суму 290 мільйонів гривень, що відповідає обсягу виданих коштів у жовтні-листопаді минулого року, під час піку популярності програми, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Згідно з повідомленням, в рамках програми по компенсації частини тіла кредиту українці минулого тижня, з 23 по 29 травня, оформили 3586 кредитів на суму 60,7 мільйона гривень.

Також повідомляється, що 150 кредитів було отримано на встановлення котлів, що працюють на альтернативних видах палива, на суму 2,7 мільйона гривень. Понад 3,4 тисячі кредитів на суму 57,4 мільйона гривень видано на енергоефективне обладнання і матеріали. Також протягом тижня учасниками програми стали 7 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які отримали кредитів на суму 576 тисяч гривень.

Як зазначила прес-служба, які отримують субсидії сім'ї, які можуть розраховувати на відшкодування до 70% тіла кредиту за рахунок держбюджету, отримали 2981 кредит на суму 44,4 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, банки в квітні 2016 року видали населенню на енергоефективні заходи кредити на суму 212 мільйонів гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

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Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності. Так, в березні 2016 року такі програми прийняті в Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях. У квітні до програми підключилася Київська область, найближчим часом заплановано розгляд проектів таких програм в Харківській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях.