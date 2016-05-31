В Іспанії зростають ціни на житло: середня вартість квадратного метра досягла €1500

За даними Міністерства громадських робіт Іспанії, річне зростання цін на житло в країні спостерігається вже шість кварталів поспіль.

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Незважаючи на те, що загальний спад вартості "бетонного золота" з пікового 2008 року досяг 29%, з моменту мінімальних зафіксованих значень у 2014 році ціни відновилися вже на 2,5%, пише Prian.ru з посиланням на Kyero.

Середня вартість нового житла (до п'яти років) становила в першому кварталі 2016-го €1700, збільшившись в річному численні на 0,2%. А житло, побудоване більше п'яти років тому, оцінювався в середньому в €1500, що на 2,6% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

У перші три місяці 2016 року найзначніше річне зростання цін на житло було зафіксовано на Балеарських островах (+9,6%), в Каталонії (+4,9%), Мадриді (+4,2%), Естремадурі (+3,7%), Галісії (+2,6%), Валенсії (+2,4%) і на Канарських островах (+2,4%).

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У п'яти регіонах, навпаки, спостерігався річний спад вартості квадратних метрів: Ріохе (-2,2%), Країні Басків (-1,9%), Кантабрії (-1,3%), Арагоні (-0,1%) і Сеуті і Мелільї (-0,3%).

Містами з найвищими середніми цінами на житло за кв. м стали Сан-Себастьян (€3000), Ібіца (€2600), Сант-Кугат-дель-Вальєс (€2600), Барселона (€2500), Мадрид (€2500) та Гечо (€2500). А найнижчою вартістю будинків і квартир за «квадрат» відзначилися Ельда (€500), Онтеньєнте (€500), Хумілья (€600), Вільярробледо (€600), Вілена (€600) і Томельосо (€600).

Ринок нерухомості Іспанії відчутно посилюється, про що свідчить також зростання продажів.