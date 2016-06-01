Борги українців за компослуги в квітні продовжили ріст

Згідно з повідомленням Державної служби статистики України, заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила на кінець квітня 6,3 мільярда гривень, з оплати електроенергії - 2,8 мільярда гривень, квартплати - 2,3 млрд грн, за централізоване водопостачання та відведення - 1,6 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,4 млрд грн. Зниження заборгованості в порівнянні з березнем відбулося тільки з централізованого опалення та постачання гарячої води на 999,8 млн грн і електроенергії - на 97 млн грн.

"Разом з тим, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець квітня 2016 року відсутня", - йдеться в повідомленні

Всього в квітні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 5,9 мільярда гривень, що склало 146,4% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати у квітні спостерігався у Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській і Черкаській областях (486,2%, 377,0%, 376,9% і 320,2% відповідно), а найнижчий – у Миколаївській, Івано-Франківській, Сумській, Волинській областях (0,0%, 41,7%, 51,2% і 70,4% відповідно).

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Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в україні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) у квітні зменшилися порівняно з березнем на 315,2 гривні – до 536,3 гривні.

За даними Держстату, у квітні 2016 року українці сплатили за електроенергію 1,5 мільярда гривень (89,8% від нарахованих за цей період сум).

Також повідомляється, що з початку року населенням було укладено 12,1 тисячі договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 52,1 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у березні 2016 року зменшилася порівняно з лютим на 41,3% і на кінець місяця склала 4,3 мільярда гривень.