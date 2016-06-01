В Україні створять Фонд енергоефективності – запрацює навесні 2017 року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує після закінчення опалювального сезону 2016/17 запустити в роботу Фонд енергоефективності, метою якого є забезпечення стабільного фінансування проектів із тепломодернізації житлових будинків.

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Про це повідомила прес-служба Мінрегіонбуду з посиланням на віце-прем'єр-міністра, голову Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка.

«До цього часу має бути прийнято відповідну постанову Кабінету міністрів про створення Фонду, Закон "Про Фонд енергоефективності", підписано Міжнародну угоду й передбачено видатки в Законі "Про Держбюджет-2017" та інших нормативних актах", - цитує Зубка прес-служба.

За словами міністра, результатів Фонд досягне вже в перші роки роботи, а суттєвих - до 2021 року.

"Це, зокрема, економія споживання та імпорту газу щорічно на 1,5 млрд куб. м (300 млн дол.), економія держбюджету на фінансування субсидій до 5 млрд грн щорічно", - сказав Зубко.

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Він також зазначив, що в Україні існує вкрай неефективна система постачання, обліку та витрачання газу для опалення.

«Із загальних обсягів газу в 18,6 млрд куб. м ефективно використовується лише 7,2 млрд куб. м. У системі центрального теплопостачання втрачається 2,4 млрд куб. м, у будинках - 9 млрд куб. м, а загалом втрати досягають 11,4 млрд куб. м», - зазначив віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зубко зазначав, що половина обсягу споживаного природного газу в житловому секторі (17 млрд куб. м) споживається неефективно через відсутність заходів із модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.

Також міністр повідомляв, що створення в Україні спеціалізованого Фонду енергоефективності дозволить протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що дозволить щороку економити на енергоресурсах близько 3 млрд дол.