Уряд виділив 200 мільйонів на будівництво житла для прикордонників

14:53, 01 червня 2016
Нерухомість
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Звести нові будівлі планують у Києві, Борисполі, Ізмаїлі, Хмельницькому, Житомирі, Ужгороді та інших містах.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України виділив 201 млн грн на 2016 рік за бюджетною програмою будівництва житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби.

Відповідне розпорядження було прийнято 27 травня і опубліковано сьогодні в газеті «Урядовий кур'єр».

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«Міністерству внутрішніх справ забезпечити затвердження розподілу коштів, передбачених даним розпорядженням, з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету», - зазначається в розпорядженні.

Як наголошується в постанові, будівництво житла заплановано по всій Україні. Зокрема, звести нові будівлі планують у Києві, Борисполі, Ізмаїлі, Хмельницькому, Житомирі, Ужгороді та інших містах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України виділив в 2016 році 587,3 млн грн на державну програму будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

У Міністерстві оборони України розробили проект концепції забезпечення житлом військовослужбовців, який передбачає будівництво житла, реконструкцію існуючих житлових фондів, а також придбання житла або виплату компенсації для отримання військовослужбовцями житлових приміщень.

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