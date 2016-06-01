Облікову ставку по "теплим" кредитами може бути зменшено – віце-прем'єр Зубко

Облікова ставка за видачу населенню кредитів на заходи з підвищення енергоефективності може бути зменшена, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на віце-прем'єр-міністра, голову Мінрегіону Геннадій Зубко.

"У зв'язку з тим, що НБУ з 22 квітня знизив облікову ставку з 22% до 19% річних, а потім і до 18%, ми спробуємо зменшити облікову ставку при видачі "теплих" кредитів", - цитує Зубко прес-служба.

Він зазначив, що до фінансування держпрограми приєдналися муніципалітети, які компенсують частину відсотків за кредитами.

"Мова йде про компенсацію 15% річних за рахунок місцевих бюджетів. Таким чином, люди повертають тільки 60-70% тіла кредиту, а реальна ставка для них становить 10%", - наголосив Зубко.

Він переконаний, що якщо Фонд енергоефективності видаватиме пільгові кредити під 5% річних терміном на 15-20 років, то енергомодернізація житла стане масовою.

"Тому ми створюємо Фонд енергоефективності за типом структур, які працюють в Литві, Польщі, Латвії. До нього залучатимуться кошти з державного бюджету і кошти донорів. Ми розраховуємо на "довгі" й дешеві європейські гроші. Наприклад, Європейський інвестиційний банк надає кредити під державні програми на 22 роки під 2% річних", - повідомив Зубко.

Він також зазначив, що обсяг підтримки залежатиме від ефективності проведених заходів.

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"Наприклад, якщо після термомодернізації споживання енергоресурсів знизиться на 15%, держава компенсує 10-15% тіла кредиту. Якщо економія складе 45%, то розмір компенсації збільшиться до 40%", - повідомив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши для цих цілей 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності. Так, в березні 2016 року такі програми прийняті в Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях. У квітні до програми підключилася Київська область, найближчим часом заплановано розгляд проектів таких програм в Харківській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях.