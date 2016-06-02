Холодна вода в Києві може подорожчати на третину

14:23, 02 червня 2016
Нерухомість
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«Київводоканал» просить НКРЕКП збільшити тарифи на холодну воду в столиці до 13,43 грн/кубометр

REUTERS

 Акціонерна компанія «Київводоканал» звернулася до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією у зв'язку із зростанням вартості електроенергії збільшити тарифи на постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках на третину – до 13,43 грн за куб. м, повідомляє прес-служба підприємства.

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Крім того, «Київводоканал» просить підвищити тариф на постачання холодної води і водовідведення в приватних будинках на 38% - до 12 грн/ куб. м з 8,69 грн/куб. м.

У компанії зазначають, що необхідність підвищення тарифів зумовлена зростанням вартості електроенергії, яка на третину входить до собівартості послуги.

За інформацією «Київводоканалу», після встановлення в травні минулого року діючих тарифів на постачання холодної води і водовідведення електроенергія для компанії подорожчала на 22%, тоді як тарифи «Київводоканалу» не змінювалися.

Як зазначили на підприємстві, пропоновані вищі тарифи не включають в себе прибуток «Київводоканалу».

За інформацією голови правління і генерального директора Дмитра Новицького, тарифи на послуги компанії можуть бути підвищені в період з липня по вересень, після всіх узгоджень у НКРЕКП.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з встановленням в Україні єдиної ціни на природний газ для населення і підприємств теплокомуненерго вартість гарячої води у Києві з липня підвищиться до 63-78 грн за кубометр, тоді як на даний час ціна даної послуги перебуває в межах 37-41 грн за кубометр.

Довідка УНІАН. «Київводоканал» - працює в сфері водопостачання та водовідведення в місті Києві, відповідає за забір, підйом води з поверхневих та підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам.

Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водоводів.

Київ забезпечується питною водою з трьох джерел водопостачання - річок Дніпра, Десни та підземних водоносних горизонтів.

Сьогодні середньодобова подача питної води споживачам Києва становить близько 900 тис. кубометрів на добу.

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