У Харкові мають намір підготувати управителів багатоквартирних будинків

11:52, 06 червня 2016
Нерухомість
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Майбутні керівники зможуть отримати знання щодо норм чинного законодавства у сфері регулювання житлових відносин, порядку прийняття багатоквартирного будинку в управління та форм управління.

kharkovforum.com

Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості має намір організувати навчання управителів багатоквартирних будинків, які з 1 липня мають замінити ЖЕКи в обслуговуванні таких будинків, повідомила прес-служба Державної служби зайнятості.

Прес-служба зазначила, що з 1 липня поточного року згідно з Законом "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" власники квартир у багатоквартирних будинках повинні вибрати керуючого будинком серед мешканців або запросити керуючу фірму, яка забезпечуватиме надання житлово-комунальних послуг, відповідати за утримання будинку, його ремонт і буде підзвітна мешканцям.

"Пропонуємо звертатись у службу зайнятості роботодавцям, у тому числі органам місцевого самоврядування, комунальним підприємствам та іншим організаціям або фізичним особам-підприємцям, які мають потребу в кадрах", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні вказується, що для роботодавців, яким потрібно буде покращити рівень знань своїх працівників, і для фізичних осіб-підприємців, які оберуть для себе вид діяльності з управління багатоквартирними будинками, таке навчання коштуватиме 2,5 тисячі гривень. Майбутні керівники багатоквартирних житлових будинків зможуть отримати професійні знання з нормами чинного законодавства у сфері регулювання житлових відносин, порядку прийняття багатоквартирного будинку в управління і форм управління.

Як повідомляв УНІАН, на думку директора аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, робота компаній з управління багатоквартирними будинками, які з 1 липня 2016 року будуть обслуговувати житловий фонд замість Жеків, може бути ускладнена через відсутність нормативно-правової бази, яка б регулювала їх взаємодія з мешканцями. Зокрема, залишаються невирішеними питання ліцензування цих компаній, а також питання положення про їх діяльність.

В Україні з 1 липня 2015 року набув чинності Закон "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Згідно з документом, якщо співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників та до 1 липня 2016 року не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсній основі виконавчим органом місцевої ради, на території якого розташований будинок.

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