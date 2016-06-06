Катар купує офісну будівлю в Сінгапурі за рекордні $2,5 мільярда

Суверенний фонд Катару Qatar Investment Authority купує у американського інвестиційного BlackRock 43-поверхову офісну будівлю в Сінгапурі Square Asia One Tower за рекордну суму в $2,5 млрд, пише Gazeta.ru з посиланням на Financial Times.

Читайте такожМер Лондона хоче обмежити купівлю нерухомості іноземцями

Відзначається, що покупка може стати поворотним моментом для ринку нерухомості Сінгапура. Угода є найбільшою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з точки зору суми, вирученої від продажу одного об'єкта нерухомості.

Як пише FT, вежа розташована у фінансовому районі Сінгапура і має більше 1,25 млн квадратних футів (116 тис. кв. м) орендної площі, за кожен з яких Катар готовий заплатити $1,960. Серед найбільших орендарів Square Asia One Tower відзначаються Google і Citigroup.

Раніше Qatar Investment Authority заявив про свою зацікавленість в покупці частини акцій Citigroup, які належать Мінфіну США.