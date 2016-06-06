В Україні подорожчало будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-квітні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 11%, повідомляє Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР спостерігалося у всіх сферах будівництва.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 19,7%. Найменше збільшилася вартість робіт у сфері будівництва транспортних споруд - на 6,4%.

При цьому вартість БМР в квітні 2016 року порівняно з березнем зросла на 2,4% (у березні зростання до лютого становило 0,9%).

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У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін на БМР у квітні зафіксоване у сфері будівництва комплексних промислових споруд - на 3,9%, а найменше - у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач - на 1,7%.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомлялося, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-березні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 12,5%.

У 2015 році ціни на БМР зросли на 27,1% порівняно з 2014 роком, а в 2014 році порівняно з 2013 роком - на 9,5%.