Нерухомість у Великому Лондоні подорожчала до нового рекорду

Потенційний покупець нерухомості в найбільшій міській агломерації Великобританії Великому Лондоні повинен приготувати €776 тисяч, пише Daily Mail з посиланням на останні статистичні дані. Це рекордна ціна за всю історію спостережень.

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Виходячи з цих цифр, середня вартість житла у Великому Лондоні в першому кварталі 2016 року зросла на 14% річних або на 7,9% в квартальному численні.

Незважаючи на офіційні заяви, охолодити місцевий ринок нерухомості не вдається. Фахівці звинувачують у цьому дефіцит пропозицій, рекордно низькі ставки за іпотечними кредитами і низький гербовий збір на покупку нерухомості дешевшу за €1,21 млн, передає Prian.ru.

При цьому, завдяки вищому податку на придбання об'єктів дорожче за вищеназвану суму, сповільнилися темпи зростання цін у найдорожчих і найпрестижніших районах центрального Лондона. Тут середня вартість житла становила €2,16 млн, що лише на 2% більше, ніж в аналогічний період 2015-го.