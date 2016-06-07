Українці за тиждень отримали понад 5,8 тисяч "теплих" кредитів

Українці з 30 травня по 6 червня 2016 року оформили 5836 кредитів на енергоефективні заходи на загальну суму 98,2 млн грн, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

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У повідомленні наголошується, що в рамках програми з компенсації частини тіла кредиту українці минулого тижня оформили 223 позики на встановлення котлів, що працюють на альтернативних видах палива, на суму 3,8 млн грн. Понад 5,6 тис. кредитів на суму 92,5 млн грн було отримано на енергоефективне обладнання і матеріали. Також 9 кредитів на суму 1,9 млн грн отримали об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Як зазначила прес-служба, сім'ї, які отримують субсидії і можуть розраховувати на повернення до 70% тіла кредиту за рахунок держбюджету, на сьогоднішній день закупили енергоефективні матеріали на суму 56,7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, банки в травні 2016 року видали населенню на енергоефективні заходи кредитів на загальну суму 290 млн грн, що відповідає обсягу виданих коштів у жовтні-листопаді минулого року, під час піку популярності програми.

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На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 млн грн.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, що отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності. Зокрема, в березні 2016 року такі програми прийняті в Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях. У квітні до програми підключилася Київська область, найближчим часом заплановано розгляд проектів таких програм в Харківській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях.