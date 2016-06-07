Уряд домовився про працевлаштування українських будівельників в Ізраїлі

Україна підписала угоду з Державою Ізраїль про тимчасове офіційне працевлаштування українських робітників у ізраїльській будівельній галузі, повідомив під час підписання угоди міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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«Ця угода дає тисячам українців, зокрема будівельних спеціальностей, працювати в Державі Ізраїль на таких же умовах, як і громадяни Ізраїлю, з відповідним соціальним забезпеченням і медичним страхуванням», - сказав Клімкін.

Міністр зазначив, що підписана угода ще має бути ратифікована Верховною Радою. «Я дуже сподіваюся, що ратифікація відбудеться максимально швидко, і ми через кілька місяців зможемо почати роботу над імплементацією угоди», - сказав Клімкін.

Клімкін зазначив, що в подальших планах уряду України опрацьовувати можливість подібних угод за іншими спеціальностями, що в підсумку приведе до повної лібералізації взаємовідносин країн на рівні ринків праці. «Я сподіваюся, що це лише перший протокол, і у нас ще будуть кілька протоколів у майбутньому, які охоплюватимуть інші сфери, але починаємо з будівельних спеціальностей», - сказав Клімкін.

Посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські під час церемонії підписання угоди зазначив, що вирішено було відкрити доступ українцям до будівельного ринку Ізраїлю, оскільки всередині країни спостерігається дефіцит кадрів. «Ми вирішили почати з однієї з галузей, в яких в Ізраїлі існує брак фахівців – це галузь будівництва. На першому етапі у нас є чотири спеціальності, в яких ми зацікавлені використовувати українських фахівців», - сказав Бєлоцерковські. Він зазначив, що йдеться про фахівців, які працюють із будівельними конструкціями та будівельними металами, а також плиточники та штукатури. «Загалом ми говоримо про кілька тисяч українських фахівців, які поїдуть до Ізраїлю», - сказав Бєлоцерковські.

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Процедура відбору робітників проводитиметься спільно ізраїльськими та українськими експертами на базі Державної служби зайнятості. Для подачі заяв робітники можуть звернутися до будь-якого обласного центру зайнятості. Для проходження відбору їм буде необхідно заповнити документи, надати медичну довідку й здати відповідний іспит. Відібрані фахівці отримають необхідні інструкції та всю інформацію, що стосується умов праці, проживання, страхування та соціального забезпечення під час роботи в Ізраїлі.

Як повідомляв УНІАН, Україна розглядає Ізраїль як одного з найважливіших економічних партнерів і має намір підписати Угоду про зону вільної торгівлі з Ізраїлем до кінця 2016 року.

Державна служба зайнятості працевлаштувала в 2015 році 717 тис. осіб, у тому числі 231 тис. осіб - на громадські та тимчасові роботи.

За даними Державної служби статистики рівень безробіття в Україні на кінець 2015 року становив 490,8 тис. осіб, а на кінець 2014 року - 512,2 тис. осіб, що в обох випадках відповідало 1,9% населення працездатного віку. Кількість безробітних в Україні в квітні 2016 року становила 434,7 тис. осіб.