У ВР зареєстрували законопроект, який спрощує дозвільну систему для 80% будівництв

Відповідний законопроект за номером №4733-1 зареєстрований в Верховній Раді України.

Про це повідомив народний депутат України Дмитро Андрієвський під час проведення круглого столу «Децентралізація сфери містобудування у контексті системних реформ», який 7 червня відбувся в Мінрегіоні.

«Сьогодні слід шукати баланс між дерегуляцією бізнесу та питаннями контролю й відповідальності органів державної влади і місцевого самоврядування, - переконаний Дмитро Андрієвський. - Тому група народних депутатів за участі ДАБІ та Мінрегіону. розробили відповідний законопроект, який передбачає запровадження європейського досвіду. Ми відходимо від категорійності будівництва та оцінюємо об’єкт за класами наслідків: незначний, середній та значний. Причому, для будівництва об’єктів незначного класу наслідків пропонується запровадити заявний дозвільний принцип шляхом подання повідомлення. Він охопить 81% усіх будівництв в країні».

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев повідомив, що необхідність внесення змін до діючого містобудівного законодавства обумовлене зловживаннями з боку недобросовісних забудовників та зростанням кількості проблемних будівництв.

«Чинне законодавство ділить об’єкти будівництва трьох класів наслідків на п’ять категорій складності та встановлює різний порядок оформлення дозвільної документації. В результаті об’єкти із середнім класом відповідальності можна розпочинати будувати як за декларативним так і за дозвільним принципом. Це створює простір для зловживань та будівельних афер з боку недобросовісних забудовників, - відзначив Олексій Кудрявцев. - Під виглядом ІІІ категорії складності часто зводять величезні житлові комплекси. Як наслідок – відсутність прибудинкової території, паркомісць, пандусів, протипожежних під’їздів, сумнівна якість будівельних матеріалів. Тисячі інвесторів стають заручниками будівельних аферистів, залишаючись без житла і без грошей».

За словами ініціаторів законопроекту, пропонується відмовитися від надмірного регулювання у вигляді категорій складності будівництва та використовувати надалі тільки класи наслідків – незначний, середній та значний. Законодавчі зміни передбачають спрощення дозвільної системи для будівництв незначного класу наслідків – приватні та малоквартирні будинки, невеликі адміністративно-побутові будівлі. Громадяни подаватимуть лише повідомлення та зможуть приступати до будівництва наступного дня після його направлення. Таким чином автоматично буде скасована процедура повернення документів на доопрацювання. Будівництво середнього та значного класів наслідків пропонується здійснювати за дозвільною системою.

Ухвалення законопроекту, на думку народних депутатів, гарантуватиме законність будівництва, зменшить кількість будівельних афер, захистить інтереси інвесторів, забезпечить умови доступності для маломобільних груп населення, зобов’яже забудовників враховувати потреби громади в об’єктах соціально-побутового призначення.

Присутні на засіданні круглого столу міські голови міст, що отримали повноваження держархбудконтролю, цілком підтримали законодавчу ініціативу та наголосили, що зазначені зміни до законодавства сприятимуть посиленню впливу громади на сферу містобудування.