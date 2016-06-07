В Швейцарії збудують автомагістраль через Женевське озеро

"За" висловилися 63% жителів кантону Женева. У тексті ініціативи не вказано, що це буде за переправа – міст або тунель. Але більшість підтримали ідею пропонують спорудити трикілометровий міст над Женевським озером, який поєднувався б з тунелем, який проходить під передмістями, щоб звести разом шосе по обидві сторони Женеви, повідомляє Prian.ru.

"Будівництво автомагістралі через озеро дозволить скоротити завантаженість міських доріг на 30%. Також з'явиться можливість благоустрою прилеглих територій, зменшення шуму в місті, збільшення ефективності громадського транспорту, збільшення популярності пересування на велосипеді та пішки, а також створення нових пішохідних зон та громадських просторів", - йдеться в повідомленні.

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Попри те, що ідею вже схвалено мешканцями кантону, мине ще багато часу до втілення її в реальність. Наприклад, наразі невідомо, як фінансуватиметься проект, який зараз оцінюють у суму майже 3 мільярди євро. Крім того, немає жодних гарантій, що жителі проголосують надалі за конкретніші плани з будівництва.

"Ідея побудувати переправу через Женевське озеро висувалася на обговорення швейцарців вже кілька разів. Спочатку, 1988 року, її було схвалено, але за вісім років відхилено. 2014 року виборці знову висловилися проти ініціативи", - підкреслює видання.

Варто зазначити, що влада Женеви вже сказала "так" амбітному проекту. Сенат проголосував за нього більшістю голосів у січні 2016 року.