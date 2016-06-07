НКРЕКП схвалила інвестпрограми 7 компаній зі встановлення теплових лічильників

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила інвестиційні програми на 2016 рік для 7 компаній, які планують забезпечити 100% облік теплової енергії з допомогою установки приладів комерційного обліку теплової енергії.

Про це повідомляє прес-служачи відомства.

"Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, схвалені інвестиційні програми на 2016 рік для таких компаній: Канівське комунальне підприємство теплових мереж (КПТМ), "Кіровоградтепло", "Лубнитеплоенерго", "Києво-Святошинська тепломережа", "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль", "Дніпрорудненського теплові мережі" і "Токмак теплоенергія", - говориться в повідомленні НКРЕКП.

Також повідомляється, що першочерговими заходами, на реалізацію яких будуть спрямовані інвестиції, є 100-відсоткове забезпечення багатоквартирного житлового фонду приладами комерційного обліку теплової енергії.

За даними прес-служби, на сьогодні комісією схвалено подібні інвестиційні програми на 2016 рік для 43 компаній. Цими програмами передбачено встановлення 10 023 теплових лічильників.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня експерт з енергоефективності проекту "Реанімаційний пакет реформ" Святослав Павлюк повідомив, що втрати енергоносія в українських тепломережах більш ніж вдвічі перевищують нормативне значення, розмір якого становить – 13%. На його думку, якщо в країні будуть встановлені хоча б побудинкові лічильники, то з'явиться можливість визначити реальні обсяги споживання будинків та рівень втрат тепла і води в мережах.

Також у квітні компанія "Київенерго", яка забезпечує тепловою та електричною енергією споживачів Києва, заявила, що планує встановити 2,4 тисячі вузлів обліку теплової енергії для кожного будинку до початку опалювального сезону 2016-2017 років.

На початку травня НКРЕКП на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 гривень/тисячу кубометрів збільшила тарифи на централізоване теплопостачання в Україні в середньому на 75-90%. Чергове підвищення тарифів на тепло заплановано з 1 липня.