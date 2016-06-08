Витрати на субсидії наступного року можуть сягнути 3,8% ВВП

Рівень видатків державного бюджету України на житлові субсидії стрімко зростає, і до 2017 року зазначені витрати можуть досягти 3,8% ВВП.

Відповідна інформація міститься в презентації міністра фінансів Олександра Данилюка, розміщеної на сайті Національної ради реформ.

"Отримання субсидій половиною населення України створює величезне навантаження на державний бюджет, що може скласти 3,8% ВВП 2017 року", - йдеться в презентації.

У презентації також наголошується, що, за оцінкою Berlin Есопомісѕ і McKinsey, витрати на виплату житлово-комунальних субсидій населенню України 2017 року може збільшиться до 80 мільярдів гривень з 35 мільярдів гривень 2016 року.

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Міністерство зазначає, що основними причинами значних витрат на субсидії є неефективне споживання, яке втричі перевищує показник у країнах ЄС, і низькі доходи населення.

"Існуюча система субсидій не містить достатньо стимулів для участі субсидіантів у заходах з енергоефективності", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко раніше зазначав важливість програм енергоефективності та використання різних джерел енергії.

За його розрахунками, якщо Україна буде активно використовувати всі наявні можливості з власного видобутку газу, а також по ефективному використанню ресурсів, вже у п'ятирічній перспективі країна зможе економити до 1,5 мільярда кубометрів газу на рік, знижувати витрати на субсидії до 3-5 мільярдів гривень на рік, відкривати до 50 тисяч нових робочих місць і нарощувати податкові доходи до 5 мільярдів гривень на рік.