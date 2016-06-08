Харківські чиновники незаконно здали в оренду водосховище - прокуратура

На Харківщині чиновники незаконно передали в оренду 108 гектарів Шевелевського водосховища з прибережною зоною, повідомляє ATN.ua з посиланням на прес-службу прокуратури області.

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Як розповів заступник прокурора Харківської області Олег Мельник, розпорядженням голови Балаклійської райдержадміністрації одному з підприємців незаконно передали на 50 років в оренду землі Держводгоспу під рибогосподарські потреби.

"Однак голова райдержадміністрації не мав права підписувати таке розпорядження, оскільки передача ділянок водного фонду знаходиться в компетенції обласної державної адміністрації. Більше того, підприємство, у постійному користуванні якого знаходилося водосховище вартістю 502 тисячі гривень, не давало згоди віддавати його в оренду", - розповів Мельник.

У зв'язку з цим прокуратура направила в суд позов з вимогою визнати незаконним розпорядження голови РДА та недійсним договір оренди та повернути водойму.