Глава ДАБК позитивно оцінив будівельні об'єкти компанії "Альянс Новобуд"

Відповідні документи були передані місцевій владі головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексієм Кудрявцевим.

У ході свого візиту до Броварів він також відвідав будівельний майданчик одного з соціальних об'єктів міста – дошкільного навчального закладу «Казка», що поблизу своїх житлових комплексів зводить найбільший регіональний забудовник-компанія «Альянс Новобуд».

Кудрявцев високо оцінив хід будівництва, застосовувані технології, якість будівельних матеріалів і обладнання.

За його словами, це справді зразковий будівельний майданчик, а в цілому на прикладі таких житлових комплексів можна говорити про зміни на краще в будівельній галузі.

«Я таких об'єктів дуже небагато, на жаль, бачив. І можемо констатувати, що будівельники, які сьогодні приділяють увагу соціальним об'єктам, це будівельники, які рухаються на крок швидше, ніж ті, хто цими об'єктами не займаються. Дійсно сьогодні необхідно думати про людей, які будуть жити в цих чудових будинках, і дітей, яким потрібно буде ходити в дитячі садки», - підкреслив Олексій Кудрявцев.

Як повідомлялося раніше, компанія «Альянс Новобуд» зводить у Броварах ряд сучасних житлових комплексів бізнес - і комфорт-класу (в тому числі ЖК «Зелений квартал» і ЖК «Лісовий квартал»), а також супутні соціальні та інфраструктурні об'єкти.

У загальній складності, площа вже споруджених і ще недобудованих об'єктів забудовника складає більше 350 тис. кв. м (це не рахуючи робіт з благоустрою міста та створення інфраструктури). Дитячий садок, будівельний майданчик, який відвідав Голова ДАБК України, розрахований на 120 місць. Здача об'єкта в експлуатацію запланована на кінець третього кварталу поточного року. Нова установа відчутно знизить дефіцит місць у ДНЗ Броварів.

Нагадаємо, що минулого року Верховна Рада України ухвалила розроблений Мінрегіоном закон, що реформує систему державного архітектурно-будівельного контролю. Документ передбачає передачу відповідних функцій і повноважень з державного на місцевий рівень.