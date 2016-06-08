Кабмін виділив 2,6 мільярда на реалізацію близько 700 проектів в регіонах

Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити через Державний фонд регіонального розвитку 2,57 млрд грн на реалізацію близько 700 проектів у 20 регіонах країни.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Сьогодні ми виносимо постанову, яка буде передбачати (виділення - УНІАН) 2 млрд 570 млн грн на 687 проектів у 20 регіонах", - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, коментуючи постанову.

За словами міністра, регіональні проекти будуть стосуватися покращення комунальних комунікацій, інфраструктури, а також сфери культури.

При цьому прийнята постанова вимагає погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відібрало перші 219 проектів у 11 регіонах країни на суму 1 млрд 10 млн грн для реалізації за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2016 році.

Україна з 2014 року проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські та фінансові повноваження. Заявлені перетворення мають принести регіонам у цілому близько 40 млрд грн додаткових доходів на рік. Водночас, на центральному рівні залишається можливість надання фінансової допомоги регіонам, зокрема, завдяки Фонду регіонального розвитку. Бюджет цього фонду в 2015 році становив 3,5 млрд грн. Однак за підсумками 2015 року понад 520 млн грн з цього фонду не були використані у зв'язку з відсутністю якісних інвестиційних проектів у регіонах, які б пройшли перевірку міжвідомчої комісії на відповідність вимогам законодавства.