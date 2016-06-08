Зубко обіцяє допомогти українцям вдвічі зменшити рахунки за енергоносії
Мінрегіон планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу Фонд енергоефективності.
Реалізація заходів Фонду енергоефективності, який має запрацювати до кінця наступного опалювального сезону, дозволить кожній родині зменшити вдвічі щомісячні рахунки за енергоносії.
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Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на віце-прем'єр-міністра – голову Мінрегіону Геннадія Зубка.
«Фонд задаватиме технічні рамки, визначатиме енергоефективність будівель, а також заходи щодо максимальної економії кожного домогосподарства. Зменшення рахунків можливе лише через скорочення обсягів споживання», – наголосив Зубко.
За його словами, завдяки передбаченій фондом частковій монетизації субсидій зекономлені кошти громадяни зможуть спрямовувати на підвищення енергоефективності.
«Чим глибше будуть енергоефективні заходи, тим відчутніше буде економія і тим більше – надана державою компенсація», – сказав віце-прем'єр.
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Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу Фонд енергоефективності, який буде фінансувати заходи з енергоефективності. Фінансуватиметься фонд за рахунок міжнародних донорів та держбюджету. Також планується залучати кошти від монетизації субсидій.
Однією з цілей створення фонду є зниження споживання природного газу населенням, оскільки, за словами Зубка, половина обсягу природного газу, що споживається в житловому секторі (17 млрд куб. м), використовується неефективно через відсутність заходів із модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.
За словами міністра, створення спеціалізованого Фонду енергоефективності дозволить впродовж 3-5 років здійснити комплексне оновлення будівель, що дасть економію на енергоресурсах близько 3 млрд дол. на рік.