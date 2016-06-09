Тепло в Україні з 1 липня подорожчає майже вдвічі

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення для населення майже в два рази з 1 липня 2016 року.

За таке рішення одноголосно проголосували в четвер всі члени НКРЕКП.

"Чинний середньозважений тариф на тепло для населення становить 534 гривень за 1 Гкал, з 1 липня середньозважений тариф встановлюється на рівні 1043 гривень за 1 Гкал", - зазначила керівник профільного управління НКРЕКП Світлана Чорних в ході обговорення питання.

Вона додала, що збільшення відбувається за рахунок зростання паливної складової (на 474 гривні/Гкал), тарифу на електроенергію (13 гривень/Гкал) і заробітних плат (9 гривень/Гкал).

За її словами, коригування паливної складової пов'язана з рішенням уряду про зміну тарифу на природний газ, що використовується при виробництві тепла для населення. Якщо раніше на паливо доводилося 400 гривень у вартість 1 Гкал тепла (75% вартості), то з 1 липня ця цифра склав 874 гривень (84% вартості).

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У НКРЕКП висловили впевненість, що затверджена урядом ціна газу для теплокомуненерго на рівні 4942 гривні за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування) є найнижчою на ринку, оскільки моніторинг за чотири місяці поточного року показує, що промисловість купувала газ за ціною від 5 433 гривень за 1 тисячу кубометрів до 6880 гривень за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, цільової надбавки та тарифів на його транспортування).

"Комісія не виконала свою компетенцію, свої зобов'язання і не встановила економічно обгрунтований показник ціни на газ - це, по-перше. Тому те, що ви будете робити, буде оскаржено в суді", - сказала Тимошенко

Вона також зазначила, що 2015 року населення спожило 17,2 мільярда кубометрів газу, тоді як Україна здобула власного газу 19,9 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП схвалив постанову про збільшення тарифу на тепло для населення 5 травня, з того часу документ проходив громадське обговорення.

За словами голови комісії Дмитра Вовка, рішення регулятора буде означати зростання тарифу на тепло і послуги центрального опалення на 75-90% в залежності від конкретного підприємства теплопостачання.

Уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення – 6,88 гривні/кубометрів (6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів), що дорівнює закупівельної вартості імпортованого в країну природного газу.

Під час прийняття рішення Кабміну за ціною на газ 27 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Глава уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим та викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

Президент України Петро Порошенко назвав дане рішення Кабміну серйозним антикорупційним кроком. Нагадаємо, з березня електроенергія, в свою чергу, для населення подорожчала на 25%.

Так, мінімальний тариф на електроенергію для населення підвищено до 57 копійок за кВт/год.

Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення почнеться 1 вересня поточного року.