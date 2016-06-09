В НБУ назвали найбільш ризиковані галузі української економіки

"Найбільші ризики платоспроможності притаманні будівництву, операціям з нерухомістю та машинобудуванню – тут спостерігаються найбільші боргові навантаження і порівняно низька прибутковість або збитковість. Фінансово нестійкими також є підприємства з високою часткою державного регулювання – виробництво та постачання енергії та газу, комунальні послуги", - зазначають у НБУ.

За даними Нацбанку, будівництво і нерухомість перебувають на другому місці за обсягами заборгованості за кредитами українським банкам – близько 120 млрд грн, при цьому частка негативних кредитів становить 44%.

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Згідно зі звітом, найбільше зростання операційного збитку в 2014-2015 рр. зафіксовано у компаній сфери нерухомості і будівництва – за 9 міс. 2015 року майже до 30%.

"Підприємства цих галузей мають найбільше кредитне навантаження, одночасно їхня платоспроможність слабка у зв'язку з особливостями регулювання галузі, що не стимулює підвищення ефективності роботи, а також через низьку якість менеджменту багатьох компаній", - повідомляє регулятор.

Крім того, НБУ передбачає, що підвищення в 2015-2016 рр. тарифів на комунальні послуги та енергоносії може мати у короткостроковій перспективі негативний вплив на прибутковість компаній відповідного сектору через можливе погіршення платіжної дисципліни споживачів.

Регулятор також допускає зростання кількості недобудов і заморожених об'єктів за умови збереження негативних обставин на ринку нерухомості в наступні роки.

"При збереженні темпів будівництва на первинному ринку житла буде формуватися значний дисбаланс між попитом і пропозицією. Вже в 2015 році висока конкуренція і падіння платоспроможного попиту змушували столичних забудовників пропонувати знижки і програми розстрочки. У 2016 році тенденція зберігається. При несприятливих обставинах зросте кількість недобудов і заморожених об'єктів", - повідомив Нацбанк.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Держстат, в 2015 році обсяг введеного в Україні в експлуатацію житла, без урахування тимчасово окупованій території АРК і Севастополя, збільшився на 13,4% порівняно з 2014 роком – до 11 млн кв. м.