Тарифи на холодну воду слідом за подорожчанням електроенергії зростуть на 15%

Середнє зростання тарифів на водопостачання (холодну воду) у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію може скласти 15%, повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту з регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Національної комісії з регулювання сфери енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Соломка.

"Якщо коментувати ситуацію тарифів на холодну воду, слід зазначити, що зростання тарифів теж очікується. Ми плануємо, що в цілому по Україні по системі водопостачання середнє зростання складе 15%", - сказав Соломка.

Також представник НКРЕКП підкреслив, що головними причинами зростання тарифів на холодну воду стало зростання тарифів на електроенергію і зниження обсягів споживання.

"В основному, це залежить від зміни ціни на електроенергію, також дуже сильний вплив чинить зміна обсягів споживання, які значно впали протягом останнього року", - зазначив представник НКРЕКП.

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За його словами, ставки тарифів затверджуються НКРЕКП за пропозиціями, які надходять від ліцензіатів комісії – регіональних водоканалів.

"Перегляд тарифу йде планомірно. Ми уважно вивчаємо ту структуру тарифу, яку нам надають наші ліцензіати (водоканали - УНІАН), і не допускаємо нічого зайвого", - доповнив Соломка.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого НКРЕКП прийняла постанову, якою передбачила поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення.

З 1 квітня 2015 року вартість електроенергії значно зросла, при цьому норму пільгового споживання було скорочено до 100 кВт-год для всіх громадян, включаючи жителів багатоквартирних будинків, в яких встановлені електричні плити. На сьогодні тариф при споживанні до 100 кВт-год становить 0,57 гривні, від 100 до 600 кВт-год – 0,99 гривні і більше 600 кВт-год – 1,56 гривні.

Наступне підвищення тарифу на електроенергію відбудеться з 1 вересня 2016 року і 1 березня 2017 року.

2 червня 2016 року "Київводоканал" звернувся до НКРЕКП з пропозицією у зв'язку із зростанням вартості електроенергії збільшити тарифи на постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках на третину – до 13,43 гривні за кубометр.