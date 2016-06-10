Рейтинг світових лідерів зростання цін на нерухомість очолили Туреччина, Швеція та Нова Зеландія

Консалтингова компанія Knight Frank опублікувала звіт про зміну цін на житло в 55 країнах світу за підсумками першого кварталу 2016 року (Global House Price Index). В середньому за рік зростання цін на світову нерухомість становило 3,4%.

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Перше місце в списку посіла Туреччина з показником річного зростання цін на 15,3%. Хоча ця країна очолює рейтинг вже чотири квартали поспіль, в ній відзначено невеликий спад в порівнянні з попередніми трьома місяцями, коли зростання вартості нерухомості становило 18%.

Як відзначають аналітики Knight Frank, на скорочення потоку інвестицій в Туреччину вплинули теракти, російські санкції і зростання тиску на національну валюту, передає Prian.ru.

Що стосується європейських країн, то найсильнішим ринком нерухомості в першому кварталі 2016-го стала Швеція, де ціни на житло зросли за рік на 12,8%. Зараз середня вартість нерухомості в північній країні на 48% перевищує рівень 2009 року.

Житло в Новій Зеландії за рік подорожчало на 11%, проте в третьому кварталі 2015 року цей показник був вищим. Причиною невеликого спаду стало слабке економічне зростання і нові правила купівлі житла іноземцями.