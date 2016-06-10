Мінрегіон встановив мінімальний перелік послуг з управління багатоквартирним будинком

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства встановило мінімальний перелік послуг з управління багатоквартирним будинком, які повинні забезпечувати належний стан будинку та прибудинкової території, повідомила прес-служба відомства.

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«Ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком повинна складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території, поточний ремонт загального майна) і винагороди управителю», - йдеться в повідомленні.

Перелік таких послуг передбачено в проектах Порядку проведення конкурсу за призначенням керуючого багатоквартирного будинку та Типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, а також у чинному законодавстві.

До складу ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком включаються витрати з утримання будинку, його технічного обслуговування, поточного ремонту і витрати на оплату комунальних послуг щодо спільного майна багатоквартирного будинку.

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Як наголошується в повідомленні, перелік є мінімально необхідним і може бути зменшений тільки з об'єктивних умов експлуатації будинку. Дані послуги повинні в обов'язковому порядку надаватися, оскільки саме вони забезпечують належний технічний, санітарно-гігієнічний, протипожежний стан будинку та прибудинкової території.

Також вказується, що під час проведення конкурсу конкурсна документація повинна містити перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком та вимоги до якості надання послуги, періодичності виконання робіт з посиланням на стандарти, нормативи, норми і правила.

Витрати на капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію, а також інші витрати, передбачені рішенням співвласників, можуть відшкодовуватися за окремими договорами з співвласниками.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 липня 2015 року набув чинності Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Згідно з документом, якщо співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, до 1 липня 2016 року не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсній основі виконавчим органом місцевої ради, на території якого розташований будинок.

У той же час, як повідомив директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко, робота компаній з управління багатоквартирними будинками, які з 1 липня 2016 року будуть обслуговувати житловий фонд замість ЖЕКів, може бути ускладнена через відсутність нормативно-правової бази, яка б регулювала їх взаємодію з мешканцями.