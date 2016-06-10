На комунальні субсидії додатково виділять із бюджету 5 мільярдів

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий парламентом у травні поточного року закон про внесення змін до державного бюджету на 2016 рік, що дає змогу виділити додатково 5 млрд грн на виплату комунальних субсидій найбільш вразливим верствам населення.

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Як повідомили в прес-службі глави держави, підписуючи цей закон, Порошенко висловив упевненість, що політику захисту соціальних стандартів буде продовжено у міру зростання економіки.

Рішення про виділення додаткових грошей на субсидії було прийнято одночасно з підвищенням до ринкового рівня цін на газ для всіх споживачів. Рішення було прийняло урядом наприкінці квітня поточного року. Ринкові ціни на газ почали діяти з 1 травня поточного року.

«Всі підвищення держава повинна компенсувати малозабезпеченим людям, - цитує прес-служба главу держави. - Для того щоб не було збоїв, на ці цілі (виплати субсидій - УНІАН) виділяється додатково ще 5 млрд грн».

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Підписаний президентом закон дасть змогу збільшити загальну суму субсидій на 2016 рік до понад 40 млрд грн. Кількість сімей, які отримують субсидії в Україні, на поточний момент перевищує 5 млн. За оцінками Мінсоцполітики, до кінця року цей показник може досягти 8-9 млн сімей.

Раніше голова держави підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, які дали змогу виділити понад 3 млрд грн на програми з відновлення Донбасу.