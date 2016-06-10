Українцям обіцяють субсидії на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком

Уряд прийняв постанову, якою доповнюється перелік житлово-комунальних послуг, на які населенню надаються субсидії, послугою з управління багатоквартирними будинками, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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«Перехід до вільних цін на послугу з управління багатоквартирним будинком не повинен негативно позначитися на соціальному захисті громадян», – йдеться у повідомленні.

Водночас, надання субсидій має здійснюватися, виходячи з граничного розміру витрат, оскільки плата за послуги з управління є вільною, і її діапазон може коливатися залежно від умов договору. У зв'язку з цим уряд планує встановити граничний розмір витрат, у рамках якого будуть надаватися житлові субсидії на дану послугу. Для цього вже розроблено проект постанови Кабінету міністрів «Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат з оплати послуг з управління багатоквартирним будинком (витрат з управління багатоквартирним будинком)».

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 липня 2015 року набув чинності Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Згідно з документом, якщо співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, до 1 липня 2016 року не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсній основі виконавчим органом місцевої ради, на території якого розташований будинок.