Нововведення в комунальному господарстві: ЖЕКи допустять до конкурсу на нових управителів будинків

ЖЕКи будуть мати право взяти участь у конкурсі на призначення керуючого багатоквартирного будинку, оскільки закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» не передбачає припинення їх діяльності, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

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«Рішенням зборів власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть обрати нового керуючого або передати будинок в управління ЖЕКу, який його обслуговував», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що закон дає можливість співвласникам змінити обслуговуючу компанію, і право вибрати, хто буде управляти будинком.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2015 року в Україні набрав чинності Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Згідно з документом, якщо мешканці багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, до 1 липня 2016 року не прийняли рішення про форму управління, виконавчий орган місцевої ради призначить керуючого на конкурсній основі.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, ЖЕКи продовжать обслуговувати житлові будинки і після 1 липня 2016 року, незалежно від того, створили мешканці об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) чи ні.