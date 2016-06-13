У Харкові призначать нового голову комунального господарства

Віктор Кітанін буде звільнений з посади директора Департаменту комунального господарства з 21 червня, повідомляє ATN.ua з посиланням на сайт міськради.

Читайте такожУ Харкові мають намір підготувати управителів багатоквартирних будинків

"Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес", - йдеться в повідомленні.

Згідно з розпорядженням, звільнення пов'язане з досягненням граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

"На посаду директора Департаменту комунального господарства, згідно з розпорядженням, з 22 червня буде призначено Олексія Багача, який зараз є заступником директора Департаменту комунального господарства", - повідомляє видання.