У Харкові призначать нового голову комунального господарства

18:19, 13 червня 2016
Нерухомість
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З 22 червня на посаду директора Департаменту комунального господарства замість звільненого Віктора Кітаніна буде призначено його заступника Олексій Багач.

kharkovforum.com

Віктор Кітанін буде звільнений з посади директора Департаменту комунального господарства з 21 червня, повідомляє ATN.ua з посиланням на сайт міськради.

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"Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес", - йдеться в повідомленні.

Згідно з розпорядженням, звільнення пов'язане з досягненням граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

"На посаду директора Департаменту комунального господарства, згідно з розпорядженням, з 22 червня буде призначено Олексія Багача, який зараз є заступником директора Департаменту комунального господарства", - повідомляє видання.

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