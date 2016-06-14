Рада наділила ОСББ правом достроково розривати договір з керуючою компанією

Верховна Рада прийняла законопроект, який дозволить співвласникам багатоквартирних будинків достроково розірвати договір з призначеним на конкурсній основі керуючим в будь-який момент.

За прийняття відповідного законопроекту № 4680 "Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" за основу і в цілому проголосували 259 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

"У випадку, якщо буде прийнято рішення співвласниками про створення об'єднання співвласників або вони виберуть свого управителя, люди зможуть розірвати в будь-який момент договір з управителем, якого їм призначать за конкурсом, лише 2 місяці потрібно для інформуванняуправляючого", - повідомила народний депутат України Олена Бабак, доповідаючи щодо законопроекту.

Як наголошується в пояснювальній записці, співвласникам багатоквартирних будинків надається право достроково розірвати договір з призначеним на конкурсній основі керуючим в будь-який момент, якщо вони визначаться з формою управління багатоквартирним будинком. Для цього співвласники повинні повідомити управителя про дострокове розірвання договору не пізніше ніж за два місяці до дати такого розірвання.

Читайте такожНововведення в комунальному господарстві: ЖЕКи допустять до конкурсу на нових управителів будинків

Законопроектом також передбачається право співвласників багатоквартирних будинків, зміст яких здійснювали житлово-будівельні (житлові) кооперативи, і далі відшкодовувати витрати на утримання відповідних будівель і споруд та прибудинкових територій таким кооперативам.

Також передбачається надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій виконавцями цих послуг до моменту визначення керуючого багатоквартирного будинку.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2015 року в Україні набрав чинності Закон "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Згідно з документом, якщо мешканці багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, до 1 липня 2016 року не прийняли рішення про форму управління, виконавчий орган місцевої ради призначить керуючого на конкурсній основі.