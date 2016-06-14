Верховна Рада продовжила повноваження ЖЕКів

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (№4680).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 259 народних депутатів із 365, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час представлення законопроекту народний депутат від "Самопомочі" Альона Бабак закликала не відтерміновувати запровадження закону «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», щоб із 1 липня пройшли конкурси в тих будинках, де люди ще не вибрали своїх управителів або не створили ОСББ.

"Але на час проведення цього конкурсу органами місцевого самоврядування, щоб існуючі ЖЕКи продовжили обслуговувати будинки ", - сказала вона.

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Законом стаття 13 доповнюється положенням, згідно з яким у період від оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку та до моменту визначення переможців конкурсу й укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій продовжують надавати у відповідних багатоквартирних будинках виконавці таких послуг, які надавали відповідні послуги до початку проведення конкурсу.

Якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або обрання іншого управителя, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя, призначеного на конкурсних засадах, не пізніше ніж за два місяці до дати такого розірвання.

Крім того, визначається, що при зміні форми управління (управителя) виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій повинен здійснити остаточне нарахування за послуги відповідно до фактичних нарахувань та обсягів наданих послуг.

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Встановлюється, що співвласники багатоквартирних будинків, утримання яких до набрання чинності цим Законом здійснювали житлово-будівельні (житлові) кооперативи, продовжують відшкодовувати витрати на утримання відповідних будинків і споруд та прибудинкових територій таким кооперативам до моменту створення в багатоквартирному будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (у тому числі шляхом реорганізації кооперативу) або прийняття співвласниками рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Також законом визначається, що у випадку, якщо місцевою радою або її виконавчим органом, відповідно до законодавства, ухвалено рішення про делегування іншому органу, суб’єкту владних повноважень, функцій щодо здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, минулого року набув чинності Закон “Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку”, яким було чітко визначено, якщо після 1 липня 2016 року в багатоповерхівках, де не створено ОСББ і не визначено форму управління будинком, управитель призначатиметься примусово на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради.