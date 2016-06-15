Німецька держкомпанія виділить 5,85 мільйонів євро на розробку концепції розвитку українських міст
Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко та представник Німецького товариства з міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, GIZ) Сабіна Мюллер підписали угоду про реалізацію проекту «Інтегрований розвиток міст України» на суму 5,85 млн євро.
Як зазначив Зубко під час церемонії підписання документа, даний проект передбачає впровадження досвіду розвитку міст – учасників Лейпцігської хартії в 4 українських містах.
«Нам дуже важливо, щоб той кращий досвід, який є серед міст – учасників Лейпцігської хартії, був запроваджений в Україні в тих містах, які обрані за проектом – це Вінниця, Житомир, Чернівці та Полтава», – сказав Зубко.
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Проект розрахований на 3 роки, протягом яких для зазначених міст буде розроблено концепції інтегрованого розвитку. Фінансування у розмірі 5,85 млн євро виділять Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини і Державний секретаріат з економічних питань Швейцарської конфедерації. Крім того, міста-учасники в рамках даного проекту виділять близько 200 тис. євро в натуральній формі, зокрема, безкоштовно надавши офісні приміщення.
Зубко зазначив, що реалізація даного проекту дозволить, використовуючи існуючу інфраструктуру, впровадити нові технології з логістики, створення нових робочих місць, якісного медичного обслуговування і створення зон відпочинку.