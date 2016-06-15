Німецька держкомпанія виділить 5,85 мільйонів євро на розробку концепції розвитку українських міст

Як зазначив Зубко під час церемонії підписання документа, даний проект передбачає впровадження досвіду розвитку міст – учасників Лейпцігської хартії в 4 українських містах.

«Нам дуже важливо, щоб той кращий досвід, який є серед міст – учасників Лейпцігської хартії, був запроваджений в Україні в тих містах, які обрані за проектом – це Вінниця, Житомир, Чернівці та Полтава», – сказав Зубко.

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Проект розрахований на 3 роки, протягом яких для зазначених міст буде розроблено концепції інтегрованого розвитку. Фінансування у розмірі 5,85 млн євро виділять Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини і Державний секретаріат з економічних питань Швейцарської конфедерації. Крім того, міста-учасники в рамках даного проекту виділять близько 200 тис. євро в натуральній формі, зокрема, безкоштовно надавши офісні приміщення.

Зубко зазначив, що реалізація даного проекту дозволить, використовуючи існуючу інфраструктуру, впровадити нові технології з логістики, створення нових робочих місць, якісного медичного обслуговування і створення зон відпочинку.