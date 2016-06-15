"Київенерго" оприлюднило нові "драконівські" тарифи на тепло та гарячу воду

"Київенерго", яке опалює у столиці чимало багатоповерхівок і подає до будинів гарячу воду, оприлюднило нові тарифи на ці послуги з 1 липня 2016 року, повідомляє Хрещатик.

"Всі вони – більш ніж вдвічі вищі, ніж зараз", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що тарифи на теплопостачання та гарячу воду за півмісяця підвищать майже вдвічі по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП схвалив постанову про збільшення тарифу на тепло для населення 5 травня, з того часу документ проходив громадське обговорення.

За словами голови комісії Дмитра Вовка, рішення регулятора означатиме зростання тарифу на тепло і послуги центрального опалення на 75-90% в залежності від конкретного підприємства теплопостачання.

Уряд України з 1 травня встановило єдину ціну на газ для населення – 6,88 гривні/кубометр (6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів), яка дорівнюватиме закупівельної вартості імпортованого в країну природного газу.

Нагадаємо, з березня електроенергія, в свою чергу, для населення подорожчала на 25%.

Крім того, мінімальний тариф на електроенергію для населення підвищено до 57 копійок за кВт/годину.

Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення почнеться 1 вересня поточного року.