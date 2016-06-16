Рада відхилила законопроект про спрощення відчуження землі для суспільних потреб

Верховна Рада відхилила законопроект, спрямований на спрощення процедури відчуження землі будь-якої форми власності для будівництва інфраструктурних об'єктів, створення природоохоронних територій та інших суспільних потреб.

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За ухвалення відповідного законопроекту №2155 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок при наданні їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» у першому читанні проголосували 115 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Після цього спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що законопроект відхилено.

Народний депутат Лев Підлісецький повідомив, доповідаючи щодо законопроекту, що його ухвалення спростить будівництво критичних об'єктів інфраструктури у сферах транспорту, енергетики і національної оборони, а також створення заповідників та інших охоронних територій для суспільного блага. «Стосовно великих об'єктів, які необхідні державі, наприклад, магістральних ліній електропередачі, довжина яких може досягати 500 км, проблем неймовірна безліч. Практика останніх років дозволила напрацювати даний законопроект, який знімає більшість проблем у цій сфері», - сказав Підлісецький.

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Депутат зазначив, що упроваджується окрема процедура при викупі землі для суспільних потреб. Зокрема, в ній буде враховуватися не тільки викуп земель приватної власності, але й комунальної власності. Також скасовується процедура попереднього відбору. «Коли, наприклад, будується лінія електропередачі, для кожної опори необхідно пройти по всім 500 км лінії і з кожним власником домовиться, чи можна побудувати на його ділянці. Це дуже тривала процедура», - сказав Підлісецький. Він зазначив, що це лише перший з трьох етапів законодавчо встановленої процедури. І на інших етапах подібні документи про відбір ділянок чиновники розглядають повторно. Тому автори документа пропонують прибрати перший етап попереднього відбору ділянок.

У той же час, депутат повідомив, що проект закону передбачає проведення оцінки землі, що підлягає викупу, методом порівняння з аналогічними ділянками. Сьогодні оцінка проводиться лише по капіталізації рентної плати, тобто можливого заробітку власника від ренти за пай. Через це виходить занадто низька ціна землі, особливо поблизу великих міст, і власники землі відмовляються продавати її за таку суму.

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Як повідомляв УНІАН, уряд має намір розробити і подати у Верховну Раду до липня 2016 року закон, що дозволяє провести загальнонаціональну нормативну грошову оцінку землі, яка є основою для розрахунку податків сільськогосподарських підприємств.

Відповідно до Програми дій уряду на 2016 рік, опублікованої на офіційному сайті Кабінету міністрів, уряд планує надалі проводити переоцінку землі не рідше, ніж раз на 10 років. Готуватимуть законопроект Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру України.