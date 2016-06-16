В Україні значно підвищили тарифи на холодну воду

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, у зв'язку зі збільшенням вартості електроенергії для підприємств, підвищила тарифи на водопостачання і водовідведення для низки водоканалів України на 5-50%. Відповідні рішення були ухвалені НКРЕКП на черговому засіданні 16 червня.

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Своїм рішенням комісія затвердила новий тарифи на водопостачання, зокрема для «Ужгородводоканалу» - на рівні 10,70 грн/ куб. м, а на водовідведення – 5,73 грн/ куб. м; для водоканалу Нікополя – тариф на водопостачання на рівні 6,29 грн/куб. м та водовідведення – 10,40 грн/куб. м.

Обґрунтовуючи зростання тарифів, представник «Київводоканалу» заявив, що частка витрат на зростаючу в ціні електроенергію становить 35% до вартості послуги водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня «Київводоканал» звернувся до НКРЕКП з пропозицією у зв'язку із зростанням вартості електроенергії збільшити тарифи на постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках на третину – до 13,43 грн за куб. м. Крім того, «Київводоканал» попросив підвищити тариф на постачання холодної води і водовідведення в приватних будинках на 38% - до 12 грн/куб. м з 8,69 грн/куб. м.

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У компанії зазначають, що необхідність підвищення тарифів обумовлена зростанням вартості електроенергії, яка на третину входить у собівартість послуги.

10 червня заступник директора Департаменту з регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення НКРЕКП Дмитро Соломка повідомив, що середнє зростання тарифів на водопостачання (холодну воду) у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію може становити 15%.

"Київенерго", яке опалює в столиці чимало багатоповерхівок і подає в будинки гарячу воду, вчора оприлюднило нові тарифи на ці послуги з 1 липня 2016 року. Всі вони - більш ніж в два рази вищі, ніж зараз. Тарифи на теплопостачання і гарячу воду через півмісяця підвищать майже в два рази по всій Україні.

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НКРЕКУ 9 червня підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення для населення майже в два рази з 1 липня 2016 року. Чинний середньозважений тариф на тепло для населення становить 534 гривень за 1 Гкал, з 1 липня середньозважений тариф встановлюється на рівні 1 043 гривні за 1 Гкал.

Уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення - 6,88 гривні/кубометр (6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів), яка дорівнюватиме закупівельній вартості імпортованого в країну природного газу.

Нагадаємо, з березня електроенергія для населення подорожчала на 25%. Зокрема, мінімальний тариф на електроенергію для населення підвищено до 57 копійок за кВт/год. Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення розпочнеться 1 вересня поточного року.