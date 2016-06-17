У Канаді житло подорожчало до нового рекорду

У травні 2016 року середня вартість будинку в Канаді зросла на 13% річних і становила близько €509 500.

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Головними локомотивами зростання цін стали ринки нерухомості Онтаріо і Британської Колумбії, пише CBC News з посиланням на дані Канадської асоціації нерухомості.

Саме завдяки їм був поставлений новий ціновий рекорд. В Онтаріо нерухомість подорожчала на 12,6% річних, а у Британській Колумбії – на 15,1% річних.

Якщо ж з розрахунків прибрати дані щодо цих провінцій, середня вартість житла по країні становитиме €310 000. Це на 0,7% менше, ніж роком раніше.

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У той же час, після рекордного рівня продажів у квітні, у травні кількість угод знизилася на 70% в місячному вираженні. Причому лідери, тільки з від'ємним показником, все ті ж. В Онтаріо і Британській Колумбії кількість виставлених на продаж об'єктів впала до мінімуму за всю історію спостережень.

Все це викликає занепокоєння у фахівців ринку і навіть канадських політиків. Адже нерухомість стає все більш привабливою для іноземних інвесторів, попит з боку яких тільки штовхає ціни вгору, і менш доступна для канадців, передає Prian.ru.

Навіть посилення вимог іпотечного кредитування, яка передбачає підвищення мінімального внеску до 10% від вартості об'єкта, називають неефективним заходом. Експерти вважають, що це ще більше ускладнить становище місцевих жителів, але ніяк не відлякає іноземних покупців. А відповідно ринок найбільших міст Канади продовжить нагріватися.