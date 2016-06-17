Олімпійський стрибок цін: у Ріо-де-Жанейро різко подорожчала оренда житла

До початку чергових Літніх Олімпійських ігор 2016 року залишилося менше двох місяців. Спортсмени готуються до завоювання золотих медалей, а орендодавці – до надприбутків. На червень поточного року 97,3% місць у готелях олімпійської столиці вже зроблено, тому туристи шукають житло у приватних власників через спеціалізовані портали, повідомляє Ргіап.ги.

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"Попитом користуються всі типи нерухомості: від пентхаусів в престижних пляжних районах Леблон та Іпанема до скромних квартирок в простеньких будинках у фавелах Ріо", - йдеться в повідомленні.

Деякі місцеві жителі прагнуть скористатися ажіотажем і виставляють свої об'єкти за завищеними цінами. Наприклад, квартиру з трьома спальнями в декількох десятках кілометрів від олімпійських об'єктів та у восьми кілометрах від знаменитого пляжу Копакабана пропонують за $2300 за ніч. А за студію поруч з аеропортом просять $5800, щоправда, відразу за 17 днів.

Олімпійський стрибок цін на оренду стався на тлі загального спаду на ринку нерухомості Ріо-де-Жанейро. Вартість житла в місті за останній рік знизилася на 10%.