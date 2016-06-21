Австралія ввела нові податки для іноземців під час купівлі нерухомості

Два найбільших штати Австралії – Новий Південний Уельс і Квінсленд – ввели гербовий збір на операції з нерухомістю для іноземців в розмірі 3% і 4% відповідно. Починаючи з наступного року, в Новому Південному Уельсі також буде введений додатковий податок на землю у розмірі 0,75%, передає Prian.ru.

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«Нові заходи дозволять ринку нерухомості Нового Південного Уельсу продовжувати залишатися привабливим напрямком для міжнародних інвесторів, і в той же час бути здатним фінансувати важливі сервіси надалі», - заявляє головний скарбник Нового Південного Уельсу Гледіс Бережикліан.

Як пише The Financial Times, однією з головних причин введення нових податків є спроба стримати потік інвестицій з Китаю. У 2014-2015 роках він досяг $24 млрд. Це призвело до стрімкого зростання цін на житло, особливо в Сіднеї і Мельбурні. Аналітики всерйоз занепокоїлися утворенням можливого «міхура».

Нагадаємо, що в квітні 2016 року австралійський штат Вікторія збільшив гербовий збір для іноземців з 3% до 7%.