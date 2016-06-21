Насалик розповів про "енергетичні картки", які замінять субсидії

Уряд запускає пілотний проект з використанням електронних "енергетичних карток" замість звичайної процедури надання субсидій населенню, завдяки чому буде проведена монетизація цих субсидій, щоб стимулювати населення знижувати споживання енергії.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час виступу на круглому столі з енергоефективності.

"Зараз у певному місті запускається пілотний проект з монетизації субсидій, які отримує населення на енергоносії, суть якого полягає у використанні електронних "енергетичних карток", - сказав Насалик, не уточнивши при цьому, про яке саме місто йдеться.

Також міністр пояснив принцип використання таких карток.

"Тобто на картці "Ощадбанку" знаходиться вся субсидія, людина може розраховуватися цією карткою лише за ті послуги, які надаються по теплу, іншим комунальним послугам, загалом з того, що покриває субсидія. Під кінець опалювального сезону гроші, які залишилися на картці, людина зможе монетизувати: зняти готівкою і використовувати на свій розсуд", - сказав міністр.

При цьому Насалик підкреслив, що дуже важливо підтримати даний проект.

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"Бажано, щоб люди використовували ці гроші, наприклад, для того, щоб поставити пластикові вікна. У будь-якому випадку цей пілотний проект треба підтримати. Цей проект вже підтримав міністр соціальної політики Андрій Рева, зараз йде обговорення з віце-прем'єр-міністром і міністром ЖКГ Геннадієм Зубко", - зазначив Насалик.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу Фонд енергоефективності, який також покликаний монетизувати субсидії. Крім того, однією з цілей створення фонду є зниження споживання природного газу населенням, оскільки, за словами віце-прем'єра Зубко, половина природного газу в житловому секторі (17 мільярда кубометрів) споживається неефективно через відсутність заходів по модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.

Також, за словами Зубка, створення спеціалізованого Фонду енергоефективності дозволить протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що принесе економію на енергоресурсах в розмірі близько 3 мільярди доларів на рік.

10 червня Зубко підкреслив важливість того, щоб фонд міг фінансувати і монетизувати субсидії, які сьогодні отримують громадяни.