КС розглядає звернення ВСУ щодо законності нових тарифів на комунальні послуги

Про це йдеться в переліку конституційних подань, передає прес-служба КСУ.

Як випливає з переліку, КСУ перевірить щодо відповідності Конституції деякі положення закону "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про питну воду та питне водопостачання".

Також Конституційний суд перевірить на відповідність конституції укази президента України за 2014 рік щодо Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Нагадаємо, 10 червня заступник директора Департаменту з регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення НКРЕКП Дмитро Соломка повідомив, що середнє зростання тарифів на водопостачання (холодну воду) у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію може становити 15%.

"Київенерго", яке опалює в столиці чимало багатоповерхівок і подає в будинки гарячу воду, оприлюднило нові тарифи на ці послуги з 1 липня 2016 року. Всі вони - більш ніж в два рази вищі, ніж зараз.

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Тарифи на теплопостачання і гарячу воду через півмісяця підвищать майже в два рази по всій Україні.

НКРЕКУ 9 червня підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення для населення майже в два рази з 1 липня 2016 року. Чинний середньозважений тариф на тепло для населення становить 534 гривень за 1 Гкал, з 1 липня середньозважений тариф встановлюється на рівні 1 043 гривні за 1 Гкал.

Уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення - 6,88 гривні/кубометр (6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів), яка дорівнюватиме закупівельній вартості імпортованого в країну природного газу.

Нагадаємо, з березня електроенергія для населення подорожчала на 25%. Зокрема, мінімальний тариф на електроенергію для населення підвищено до 57 копійок за кВт/год. Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення розпочнеться 1 вересня поточного року.