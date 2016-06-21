КС розглядає звернення ВСУ щодо законності нових тарифів на комунальні послуги
Верховний суд України надіслав подання до Конституційного суду України щодо легітимності указів Порошенка, які регулюють діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і легітимності рішень НКРЕКП щодо встановлення житлово-комунальних тарифів.
Про це йдеться в переліку конституційних подань, передає прес-служба КСУ.
Як випливає з переліку, КСУ перевірить щодо відповідності Конституції деякі положення закону "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про питну воду та питне водопостачання".
Також Конституційний суд перевірить на відповідність конституції укази президента України за 2014 рік щодо Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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Нагадаємо, 10 червня заступник директора Департаменту з регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення НКРЕКП Дмитро Соломка повідомив, що середнє зростання тарифів на водопостачання (холодну воду) у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію може становити 15%.
"Київенерго", яке опалює в столиці чимало багатоповерхівок і подає в будинки гарячу воду, оприлюднило нові тарифи на ці послуги з 1 липня 2016 року. Всі вони - більш ніж в два рази вищі, ніж зараз.
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Тарифи на теплопостачання і гарячу воду через півмісяця підвищать майже в два рази по всій Україні.
НКРЕКУ 9 червня підвищила тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення для населення майже в два рази з 1 липня 2016 року. Чинний середньозважений тариф на тепло для населення становить 534 гривень за 1 Гкал, з 1 липня середньозважений тариф встановлюється на рівні 1 043 гривні за 1 Гкал.
Уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення - 6,88 гривні/кубометр (6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів), яка дорівнюватиме закупівельній вартості імпортованого в країну природного газу.
Нагадаємо, з березня електроенергія для населення подорожчала на 25%. Зокрема, мінімальний тариф на електроенергію для населення підвищено до 57 копійок за кВт/год. Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення розпочнеться 1 вересня поточного року.