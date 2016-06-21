Субсидії на оплату компослуг в 10 разів перевищили торішній показник

Жителям України в січні-травні 2016 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,3 мільярда гривень, що майже в 10 разів перевищує аналогічний показник 2015 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені на суму 1,3 мільярда гривень, у сільській – 998,3 мільйона гривень.

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За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-травні було призначено 2,3 мільйонам сімей, що становить 83,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії було призначено 1,6 мільйона сімей, у сільській – 736,1 тисячі сімей. Порівняно з січнем-травнем 2015 року кількість сімей, яким було призначено субсидії, зросла в 3 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у травні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився у 1,5 рази – до 414,5 гривні.

Як повідомляв УНІАН, жителям України 2015 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,4 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень, або у 6 разів більше, ніж 2014 року.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, 2016 року зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.