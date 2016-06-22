Вихід Британії з ЄС може зробити житло в країні доступнішим для іноземців

Таку думку висловили аналітики компанії Stirling Ackroyd. На їхню думку, нещодавня волатильність британського фунта і зниження вартості нерухомості вже зробило житло в Лондоні більш доступним для іноземців, пише Prian.ru з посиланням на Daily Mail.

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"Якщо на наближення референдум щодо виходу країни з ЄС британці проголосують "за", на ринок нерухомості країни можуть хлинути любителі придбання за вигідною ціною", - йдеться в повідомленні.

За даними Stirling Ackroyd, з листопада 2015 року житло в британській столиці подешевшало в середньому на 33 200 євро. Якщо країна проголосує за вихід з Євросоюзу, вартість фунта стерлінга опуститься ще нижче, що мотивує інвесторів з-за кордону вкладати в місцеву нерухомість.

Ендрю Бріджес, управлюючий директор Stirling Ackroyd, заявляє: "Якщо Великобританія вийде з ЄС, британський фунт продовжить дешевшати, і за іронією долі, Лондон стане ще доступнішим - і тому привабливішим – для нерезидентів".