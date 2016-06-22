Багатоквартирні будинки зможуть утеплити за гроші ЄБРР

Організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСМК) зможуть взяти участь у програмі енергоефективності IQ Enegry, яка створена за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку і спрямована на часткову компенсацію витрат на заходи з енергоефективності. Про це повідомила представник програм IQ Enegry Оксана Булгакова на прес-конференції по муніципальних інвестицій у сфері енергозбереження.

"Ми пропонуємо фінансування заходів з енергоефективності (вартості обладнання, матеріалів і послуг за установці) через банки-партнери "Укрсиббанк", "OTP Банк" та "Мегабанк". На сьогодні ми компенсуємо кредити для фізосіб... Також ми співпрацюємо з банками для створення окремого фінансового продукту для кредитування ОСМК, щоб, наприклад, утеплити весь будинок в цілому", - сказала Булгакова.

"Ставка компенсації для ОСМК складе 25-35% від вартості самого устаткування та його встановлення", - додала вона.

Також представник програми IQ Enegry зазначила, що вже розпочато поширення інформації про саму програму в мережі магазинів будівельного устаткування і матеріалів "Епіцентр".

"На цьому тижні стартує програма в мережі магазинів матеріалів і обладнання "Епіцентр". Також ми будемо розширювати свою присутність по всій території України", - зазначила Булгакова.

За її словами, на компенсацію клієнтам програми IQ Enegry заходів з енергоефективності буде виділено 15 мільйонів євро.

"Ця програма націлена на середній клас. Якщо людині не вистачає коштів для купівлі обладнання він бере кредит в банку-партнері, встановлює обладнання та подає заявку нам на отримання компенсації. Далі відбувається верифікація (перевірка) заходів з енергоефективності та виплата компенсації клієнтові. Зазначу, що клієнт бере кредит в гривнях, а компенсацію отримує в євро. Сума, виділена на ці компенсації, становить 15 мільйонів євро", - сказала Булгакова.

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"Ставка компенсації для фізосіб становить 15-20% від вартості самого устаткування та його встановлення", - підкреслила вона.

За словами представника Європейського банку реконструкції та розвитку Сергія Масліченко, загальний розмір фінансування програми IQ Enegry становить 90 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу Фонд енергоефективності, який буде фінансувати заходи з енергоефективності. Фінансуватися фонд за рахунок міжнародних донорів та держбюджету.

Однією з цілей створення фонду є зниження споживання природного газу населенням, оскільки, за словами віце-прем'єр-міністра – голови Мінрегіону Геннадія Зубка, половина обсягу споживаного природного газу в житловому секторі (17 мільярдів кубометрів) використовується неефективно через відсутність заходів по модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.

15 червня Зубко сказав, що реалізація проектів з термомодернізації будинків за участю Фонду енергоефективності, який має запрацювати до кінця наступного опалювального сезону, дозволить домогосподарствам щорічно економити 8,5 тисячі гривень.

Також 15 червня 2016 року стартувала видача кредитів для фізосіб в рамках програми IQ Enegry.