Названо найдорожчі у світі міста для проживання іноземців: рейтинг очолив Гонконг

Гонконг очолив щорічний рейтинг американської аналітичної компанії Mercer як найдорожче у світі місто для проживання іноземців.

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На другому місці столиця Анголи Луанда, яка в останні роки неодноразово очолювала цей список. Деяке зниження рейтингу Луанди цього року експерти пов'язують з ослабленням місцевої валюти.

Цюріх і Сінгапур зберегли свої минулорічні позиції і займають третю і четверту сходинки списку відповідно. Токіо піднявся на п'яте місце, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Рейтинги, які щорічно складаються компанією Mercer, покликані допомогти керівникам великих фірм розраховувати вартість витрат для своїх працівників, що перебувають у тривалих закордонних відрядженнях.

Для цього вивчається та порівнюється вартість життя в 209 містах по всьому світу: витрати на житло, транспорт, харчування, одяг та розваги.

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Вперше в десятку найдорожчих для експатів міст потрапила Кіншаса, столиця Демократичної Республіки Конго - вона на шостій позиції. А замикають топ-10 Шанхай, Женева, Нджамена і Пекін.

Багатьох дивує, що в подібні рейтинги потрапляють такі міста, як, наприклад, столиця Чаду Нджамена, хоча Чад - одна з найбідніших країн на планеті. Аналітики пояснюють таку високу вартість життя в таких місцях необхідністю імпортувати практично всі товари повсякденного користування.

За словами фахівців Mercer, зміни в рейтингу відбуваються внаслідок нестійкості ринків і уповільнення економічного рейтингу в багатьох країнах світу.

За останній рік Лондон опустився на п'ять позицій до 17 місця, шотландський Абердін спустився на 85-тю сходинку, Бірмінгем – на 96-ту, Глазго посідає 119 місце, втративши 10 позицій, а північноірландський Белфаст – на 134 місці.

Москва в рейтингу зайняла 67 місце, погіршивши позиції порівняно з минулим роком на 17 пунктів. Автори доповіді пояснюють погіршення позицій Москви ослабленням рубля. Санкт-Петербург в списку на 152-й сходинці.

Найдорожчі міста для проживання іноземців - столиця Намібії Віндгук і Кейптаун в Південній Африці.

На початку цього року інша компанія Economist Intelligence Unit назвала найдорожчим містом у світі Сінгапур, за яким, за версією EIU, йдуть Цюріх, Гонконг, Женева і Париж.