Гройсман: Фонд енергоефективності запрацює з 2017 року, він акумулює 20 мільярдів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що Фонд енергоефективності почне працювати в Україні вже в 2017 році, і у зв'язку з цим до кінця поточного року необхідно прийняти всю нормативну базу.

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Про це Гройсман сказав, відкриваючи Форум енергоефективності в Києві.

«Я б дуже хотів, щоб ми ухвалили рішення про створення Фонду енергоефективності. Щоб його було створено до кінця 2016 року, і у 2017 році він розпочав працювати. Це дасть нам можливість інвестувати більше ресурсів, бути більш ефективними і конкурентними», - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що обсяг субсидій у кінцевому рахунку потрібно перетворити в інвестиції в енергосектор.

«Сектор енергоефективності може створити до 50 тис. робочих місць. І думаю, що потенціал тут значно вищий, - сказав Гройсман. - І треба, щоб ми з депутатами напрацювали нормативну базу, яка має бути прийнята не пізніше 3-4-го кварталу поточного року».

За словами прем'єра, в 2017 році фонд акумулює 20 млрд грн від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.

"Ми думаємо, що наступного року може бути аккумулированно не менше 20 млрд грн, які можуть бути реінвестовані в енергоефективність", - сказав він.

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Також Гройсман зазначив, що після формування ефективної структури фонду міжнародні донори можуть підтримати його фінансово.

"Я думаю, що це тільки початок. Нам потрібно створити систему фонду, щоб вона була ефективною і некорупційною. Я вважаю, що це будуть десятки мільярдів ресурсів, які можна буде інвестувати. Європейський Союз вже сказав, що підтримає фонд ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу Фонд енергоефективності. Однією з цілей створення фонду стане зниження споживання природного газу населенням, оскільки, за словами міністра Зубко, половина природного газу в житловому секторі (17 млрд куб. М) споживається неефективно через відсутність заходів з модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.

Також, за словами міністра, створення спеціалізованого Фонду енергоефективності дозволить протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що дасть економію на енергоресурсах близько 3 млрд дол. на рік.