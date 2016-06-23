Близько 70% житлових будинків потребують утеплення - Зубко

Близько 70% житлового фонду України потребують термомодернізації, тобто утеплення зовнішніх стін, заміни застарілих вікон, модернізації мереж опалення та гарячого водопостачання, встановлення індивідуального опалення та ін., повідомив віце-прем'єр-міністр – глава Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко в ході форуму з енергоефективності.

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"На сьогоднішній день термомодернізації підлягає 70% нашого житлового фонду", - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками фахівців Мінрегіону, термомодернізацію слід провести приблизно в 40 тисячах багатоповерхівок. В першу чергу її потребують будинки 1971-1980 років забудови.

По всій Україні їх налічується більше 18 тисяч. Не настільки критично йдуть справи в будинках 1981-1990 років забудови. Всього таких будинків по Україні 22,3 тисячі.